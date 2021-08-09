Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова украинской судьи Лидии Виноградной о том, что гимнастка Линой Ашрам заслуженно завоевала золото Олимпиады в Токио.

«Все решила именно трудность тела. Если кто-то разбирается, то может посмотреть протоколы», — сказала ранее Виноградная.

«Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у нее. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, в квалификации на Олимпиаде лучший результат показала россиянка Дина Аверина, однако в финале соревнований она уступила Ашрам, несмотря на то, что израильтянка уронила предмет в заключительном виде программы.