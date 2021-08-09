Российский теннисист Аслан Карацев вылетел из топ-10 чемпионской гонки АТР, обновленная версия которой была опубликована сегодня, 9 августа.

Вместо него на десятую строчку поднялся итальянец Янник Синнер, завоевавший трофей в Вашингтоне. Других изменений в первой десятке не произошло: топ-3 по-прежнему составляют Новак Джокович, Стефанос Циципас и Маттео Берреттини.

Лучшим из россиян является Андрей Рублев, занимающий четвертое место. Даниил Медведев идет шестым, между ними располагается немец Александр Зверев.

Серебряный призер Олимпиады в Токио Карен Хачанов сохранил 26-ю позицию.

На этой неделе россияне выступят на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада).