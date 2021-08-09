Когда более сотни лет назад Пьер де Кубертен задумывал проводить Олимпиады, изначальной идеей было объединение мира в атмосфере дружбы и уважения. Но барон не учёл, что любое соревнование – это соперничество, а когда в дело соперничества вмешивается ещё и национальный вопрос, то ситуация легко может выйти из-под контроля. Ещё при жизни барона пришлось отменить Игры VI Олимпиады – из-за Первой Мировой войны. А уже после его смерти сорвались ещё и XII и XIII Игры – на этот раз уже из-за Второй Мировой. И практически ни одна Олимпиада не проходила без громких скандалов. Не стали исключением и XXXII Игры в Токио. Nevasport собрал для вас рейтинг из 13 самых скандальных моментов соревнований.

13) Шапочки для чернокожих

Первые скандалы, как водится, начались ещё до старта Олимпиады. Самым неожиданным из них стал конфликт из-за экипировки пловцов. Одна фирма выпускала специальные шапочки для чернокожих спортсменов, носящих дреды и афрокосички. Международная федерация плавания запретила их использовать на Олимпиаде как несоответствующие «естественной форме головы».

12) Денис Аблязин и Син Чжи Хван: равные баллы, разные медали

Когда были выставлены итоговые баллы в опорном прыжке у мужчин, в ступоре оказались даже многие эксперты. Денис Аблязин и Син Чжи Хван получили абсолютно одинаковые оценки, но почему-то напротив фамилии корейца красовалась золотая медаль, а напротив россиянина – серебряная. Разбирательства показали, что всё дело в стоимости одного из прыжков, которая у Син Чжи Хвана была чуть выше. Это правило в гимнастике настолько редкое, что почти не применяется на практике.

Судьи поступили по букве закона, но на такой формализм было особенно обидно смотреть на фоне эпичного окончания мужских прыжков в высоту. Там Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии показали одинаковый результат, но вместо регламентной перепрыжки судьи предложили им обоим золото, и спортсмены на радостях бросились в объятия друг друга.

Дополнительной пикантности ситуации придали оценки за второй прыжок, которые у Аблязина оказались чуть ниже (9,200 против 9,233). Многие эксперты подмечали, что свою попытку россиянин исполнил ничем не хуже – ни в акробатке, ни в приземлении. Но кореец был оценён выше. К счастью, у Аблязина уже было золото в командном многоборье, так что без победы он с Олимпиады не уехал.

11) Волейболистка-допингистка

Практика последних лет показывает, что основные допинговые скандалы Токио-2020 начнутся через несколько лет, после перепроверок проб с обновлёнными технологиями. Но и сейчас не обошлось без допинговых скандалов. Так ещё до старта с Игр были сняты украинская триатлонистка Юлия Елистратова, российские гребцы Никита Моргачёв и Павел Сорин (из-за мельдония, между прочим), реальная претендентка на медали в лёгкой атлетике Ша’Карри Ричардсон из США и многие другие. На самой Олимпиаде допинг был обнаружен, в частности, у грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна и кенийского бегуна Марка Отиено. Но самым резонансным стал случай с бразильской волейболисткой Тандарой Кайшетой. Она сдала положительную пробу на сборах перед Олимпиадой, но стало об этом известно уже после выхода команды в полуфинал.

По иронии судьбы в четвертьфинале женская сборная Бразилии обыграла как раз Россию, которая в последние годы сильнее всех пострадала от допинговых скандалов. Кайшета, разумеется, покинула расположение сборной, но дисквалифицировать всю сборную Бразилии правила не позволяли: для этого нужны были хотя бы две положительные пробы. В результате бразильянки завоевали серебро Олимпиады, а сборная России в четвёртый раз подряд проиграла в четвертьфинале.

10) Сидячая забастовка француза Мурада Алиева

Споры о судействе будут даже в тех видах спорта, где, казалось бы, отсутствует элемент субъективности. Что уж говорить о тех, где многое решает трактовка эпизода судьями. В боксе подобные инциденты бывают сплошь и рядом, и на Олимпиаде в Токио многие были возмущены итоговыми результатами в своих поединках. В частности, на рефери жаловались россияне Муслим Гаджимагомедов и Имам Хатиев. Но ярче всех выделился Мурад Алиев, представляющий Францию. Уроженец Москвы и азербайджанец по национальности, выступающий в супертяжёлом весе (свыше 91 кг) проиграл в четвертьфинале британцу Фрэйзеру Кларку из-за опасных действий головой во втором раунде. В знак протеста он отказался покидать ринг и сидел в углу около получаса. Его всё же проводили в раздевалку, но Алиев вернулся на ринг и просидел ещё полчаса. Сидячий протест ни к чему не привёл, а Кларк проиграл в полуфинале узбеку Баходиру Джалолову и остался с бронзой.

9) «Бегун» Василий Мизинов

Самой субъективной дисциплиной в лёгкой атлетике остаётся спортивная ходьба. Арбитры за нарушение техники ходьбы могут спортсменов предупредить, оштрафовать и даже снять с дистанции. При этом на практике нарушений техники происходит гораздо больше, чем выносится предупреждений.

За всю 20-километровую дистанцию у мужчин судьи сняли только двоих: гватемальца Хосе Алехандро Баррондо (который на своем единственном чемпионате мира стал 40-м и попал на Олимпиаду только благодаря квотам) и россиянина Василия Мизинова, реально претендовавшего на медаль.

С учётом того, что на Олимпиаду от России было допущено всего десять легкоатлетов, эта дисквалификация выглядела как форменное издевательство.

Особенно иронично смотрелся скриншот соревнования, на котором обе ноги от земли отрывают почти все, кроме самого Мизинова. Конечно, мы не знаем, сколько тут было вынесено предупреждений, но в любом случае было крайне обидно.

8) Истерика американского пловца после победы россиянина

О правомерности допуска России к Олимпиаде в Токио споры закончатся ещё нескоро. Российская сторона недовольна множеством ограничений (урезанные квоты в лёгкой и тяжёлой атлетике, отсутствие флага и гимна, запрет на поездку чиновников), противники – самим фактом того, что грандиозно оскандалившаяся страна вообще поехала в Токио. Да ещё и одной из самых больших делегаций (336 спортсменов).

Во время Олимпиады периодически раздавались призывы проверить всех спортсменов из «команды ОКР» на допинг. Самым громким из них стали слова американского пловца Райана Мёрфи. После поражения на 200-метровке на спине от россиянина Евгения Рылова Мёрфи заявил: «Я участвовал в заплыве, который, вероятно, не является чистым». Спортсмен не назвал имён, но не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, в чью сторону адресовался этот выпад. Позднее он, правда, извинился перед Рыловым и заявил, что его слова «неправильно истолковали» и «вырвали из контекста». Якобы вопрос был задан про допинг в мире плавания, и он допустил, что некоторые спортсмены используют запрещенные вещества. Да и сам Рылов сказал, что не держит на Мёрфи зла. Но осадочек всё равно остался.

7) Несостоявшийся побег из Уганды

За пару недель до одного из самых резонансных случаев Олимпиады, о котором мы поговорим ниже, очень похожая история произошла с тяжелоатлетом из Уганды Джулиусом Сэкитолеко. Спортсмен самовольно покинул олимпийскую деревню и сбежал на поезде из Токио. В номере он оставил записку, что не хочет возвращаться на родину из-за тяжёлой жизни в стране. По словам тяжелоатлета, он хочет остаться в Японии и найти там работу.

Конец у этой истории получился противоречивым: его можно интерпретировать и с положительной, и с отрицательной точки зрения.

Сэкитолеко всё же был найден, Япония его не приняла, и угандиец отправился на родину. Но поскольку причины его несостоявшегося бегства не были политическими, в стране пообещали оказать Сэкитолеко психологическую помощь.

6) На ковёр в Минобороны за фото с россиянкой

Одним из самых эмоциональных моментов Олимпиады-2020 стала победа Марии Ласицкене в прыжках в высоту. Мы уже подробно писали, почему эта медаль стала главной для России на Играх в Токио.

А завершились эти выступления трогательным совместным фото россиянки и бронзового призёра Игр Ярославы Магучих из Украины. Объятия двух легкоатлеток и позирование с флагами Украины и ОКР стали наглядной демонстрацией объединяющей силы спорта.

Но увы, стали не для всех. Некоторые украинские фанаты раскритиковали Магучих за фото с россиянкой, а в Министерстве обороны страны её даже вызвали для проведения беседы.

Ситуацией с Магучих были возмущены не только в России: некоторые украинские спортсмены также вступились за коллегу. Так бронзовый призёр Игр-2020 каратист Станислав Горуна в нецензурной форме призвал «отстать от спортсменов со своей политикой».

5) Безумие в художественной гимнастике

Если даже боксёры устраивают часовые протесты из-за судейства, то в эстетических видах спорта скандалы из-за оценок вообще уже стали обыденностью. Чего только стоит сенсационное золото российской фигуристки Аделины Сотниковой в Сочи-2014. Тогда вся Южная Корея почувствовала себя обворованной, ведь судьи поставили россиянке оценки выше, чем признанной фаворитке Ким Ю На (она же Юна Ким).

Но «фигурный» шум-2014 даже рядом не стоял с волной негодования, которая поднялась в художественной гимнастике.

Россия за всю историю участия в Олимпиадах проиграла золото в индивидуальном многоборье художниц лишь однажды – в 1996 году. Тогда победа ушла другой выпускнице советской школы гимнастики – украинке Екатерине Серебринской. В Токио за золотом и серебром ехали сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины. До этого гимнастки стабильно делили всё золото чемпионатов мира и других крупных турниров. Но на главном старте в жизни Дина взяла лишь серебро, а Арина – бронзу. Золото сенсационно взяла Линой Ашрам из Израиля. Ещё до завершения соревнований гневу в России не было предела: фанаты возмущались необъективным завышением оценок израильтянке и занижением россиянкам.

После завершения соревнований высказалась даже официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова. По её словам, «не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы».

А символом скандального золота Ашрам стала потеря ленты. И хотя у израильтянки за эту потерю сняли баллы в соответствии с правилами, да и оценку она получила в этом виде ниже, чем Дина Аверина, всё равно в историю Игр она уже вошла как чемпионка с упавшей лентой.

4) Загадочная история Симоны Байлз

Если скандал в художественной гимнастике имел в большей степени локальный характер, то за падением Симоны Байлз наблюдал уже весь мир. Главная звезда современной спортивной гимнастики пять лет назад в Рио разорвала всех соперниц, взяв сразу четыре золота. Перед стартом Олимпиады администрация Твиттера даже сделала для неё персональный эмодзи – козочка в спортивном трико (как отсылка к аббревиатуре «Greatest of all time»).

Но на самой Олимпиаде с Байлз началось что-то странное. Сперва она провалила опорный прыжок в командном многоборье, а затем и вовсе снялась с него, оставив бороться остальных партнёрш по команде. В результате американки после двух победных Игр подряд уступили золото в этой дисциплине команде России. На этом беды Байлз не закончились: гимнастка снялась с индивидуального многоборья, а заодно и со всех отдельных видов, кроме бревна. Пять лет назад на этом снаряде ей покорилась лишь бронза, возможно, она на этот раз попыталась взять реванш. Но всё снова закончилось бронзовой медалью. Явно не тот результат, которого ждали от примы гимнастики.

Во время Олимпиады в прессе появилась версия, что причиной неудач Байлз мог стать запрет на провоз в Японию препарата риталина, который она принимает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Впрочем, скорее всего, это не так. В Японию можно беспрепятственно провезти 2,16 грамма риталина, а при наличии медицинской справки – даже больше (а у имеющей терапевтическое разрешение Байлз справка наверняка есть). С учётом того, что в одной капсуле риталина содержится от 10 до 30 мг компонента, вряд ли причиной неудачи Байлз стал отказ от таблеток.

Бывший директор антидопинговой инспекции ОКР Николай Дурманов на этот счёт высказался так: «Девочке 24 года, и большую часть из них она находится в режиме жесточайшей моральной и физической эксплуатации. Симона вполне могла просто сломаться безо всякого риталина».

Как бы то ни было, всей правды мы уже не узнаем, а Байлз вместо очередной россыпи золота и установления новых медальных рекордов в гимнастике довольствовалась лишь бронзой и завоёванным без её участия серебром.

3) «Сборная России Шрёдингера»

На фоне поддержки российских олимпийцев многие даже успели забыть, при каких обстоятельствах сборная России вообще поехала в Токио. Флаг Олимпийского комитета России (хотя бы с российским триколором, что уже лучше, чем олимпийский флаг Пхёнчхана-2018), название «ROC Team» вместо «Russia» и безмолвная музыка Чайковского вместо мелодии Александрова и текста Михалкова.

Некоторые россияне даже принципиально отказались поддерживать соотечественников, якобы променявших «честь на деньги», то есть государственные символы на призовые.

При этом некоторым иностранцам и этого было мало. Ряд зарубежных атлетов и чиновников были недовольны самим фактом выступления российских олимпийцев в Токио, да и одобренная МОК форма с большим российским триколором вызывала недовольство. Изначально сообщалось, что российские флаги не запретят проносить болельщикам, но вот беда – болельщиков в результате вообще не пустили на трибуны.

В результате на Олимпиаде Россия была в «суперпозиции» как кот Шрёдингера: одновременно присутствовала и не присутствовала в Токио.

Но скажите те, кто требовал бойкота Олимпиады за запрет на российскую символику, вы готовы повторить этот призыв Виталине Бацарашкиной, Евгению Рылову, Светлане Ромашиной, гимнастам, фехтовальщикам? Или, может, вы готовы повторить это бронзовому призёру в борьбе Артуру Найфонову, который был заложником школы в Беслане, где, к тому же, погибла его мать?

2) Состоявшийся побег из Белоруссии

Если бегство угандийца Джулиуса Сэкитолеко было вызвано тяжестью быта в его стране, то ситуация с белоруской Кристиной Тимановской была гораздо более вопиющей и стала, пожалуй, главным политическим скандалом Олимпиады-2020.

Легкоатлетка разругала спортивных чиновников страны за плохую подготовку к Играм. Бегунью возмутило, что её поставили бежать эстафету, не уведомив заранее. Она выпустила видео с критикой федерации, и, возможно, оно бы прошло в целом незамеченным. Но тут, как назло белорусский президент Александр Лукашенко накануне выразил озабоченность неудачами спортсменов его страны в Токио: ««Если в Токио не будет результата, если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем — лучше в страну не возвращайтесь». Эти слова представители белорусской делегации, вероятно, приняли как сигнал к решительным действиям. И бунтарка Тимановская буквально попалась под горячую руку. Её сняли со всех стартов и попытались насильно вернуть в Белоруссию.

Легкоатлетке удалось бежать прямо в токийском аэропорту. Она попросила о помощи местную полицию, а затем и МОК с властями Японии. В результате ей и её супругу выдали гуманитарные визы Польши, куда они в спешном порядке и отправились.

И, словно этого было мало, ещё два легкоатлета – супруги Андрей Кравченко и Яна Максимова – заявили, что не вернутся в Белоруссию. В отличие от Тимановской, они прямо заявили, что причиной являются их политические взгляды. В ноябре 2020 года Кравченко вообще был приговорён к 10 суткам ареста за участие в протестах.

1) Коронавирус

Вместо тысячи слов. Первая Олимпиада, прошедшая в нечётный год. Первая Олимпиада при пустых трибунах. Первая Олимпиада с массовыми ограничениями для спортсменов. Перенос Игр на год, масштабные протесты, петиции с требованиями отменить Игры. Против проведения Олимпиады высказывалось большинство японцев, многие врачи, политики и спортсмены.

Так одна японка во время эстафеты олимпийского огня попыталась его потушить из водяного пистолета. А во время финального матча между теннисистами Кареном Хачановым и Александром Зверевым на пустом корте были отчётливо слышны крики с акции протеста, которую токийцы устроили прямо возле стадиона.

Ряд атлетов вообще были вынуждены покинуть Олимпиаду из-за коронавируса, хотя добились права выступать в честной спортивной борьбе.

Несмотря на все проблемы и скандалы, несмотря на пустые трибуны, несмотря на нескончаемые крики о судействе, несмотря на политические акции, Олимпиада в целом получилась удачной и действительно помогла миллионам (а то и миллиардам) развеяться в это непростое время.

Удивительно осознавать, но до следующей Олимпиады осталось уже меньше полугода. Всего через 179 дней над стадионом Пекина засияет пламя олимпийского огня. И мы ещё две недели будем радоваться победам, огорчаться поражениям, возмущаться судейством, подозревать соперников в нечестной игре, а в соцсетях все снова из вирусологов на время переквалифицируются в экспертов сразу по всем видам спорта. Разве это не прекрасно?