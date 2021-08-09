Московский «Спартак» на выезде встретится с «Бенфикой» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра будет проходить в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» сегодня, 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Обслуживать встречу будет английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. В роли его ассистентов выступят Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервным рефери назначен Дэвид Кут.

Напомним, первая встреча состоялась в Москве неделей ранее и завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Рафаэл Силва и Мораес Жилберто.

Победитель двухматчевого противостояние сыграет либо с голландским ПСВ, либо с «Митьюлландом» из Дании. В первой встрече голландцы победили со счетом 3:0.