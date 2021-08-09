Популярную певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, переводят из реанимации в обычную палату. Об этом рассказала менеджер артистки Маргарита Соколова.

«Ваша любимая артистка идет на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами», — написала Соколова в «Инстаграме».

Девушка отметила, что врачи считают случай МакSим уникальным. Певице потребуется длительное восстановление, но уже сейчас она может самостоятельно ходить, общаться и принимать пищу. Петь и летать на самолетах ей будет временно запрещено.

Напомним, певица была госпитализирована 19 июня с серьезным поражением легких, врачи ввели ее в искусственную кому. Её состояние ухудшалось, но в конце июля певица начала приходить в норму. Её отключили от ЭКМО.

Ранее МакSим рассказывала, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».