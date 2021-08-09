Российский теннисист Карен Хачанов встретится с британцем Кэмероном Норри в первом круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Игра состоится сегодня, 10 августа, и начнется не ранее 18:00 по московскому времени.

Спортсмены встречались друг с другом уже три раза в 2021 году. Хачанов одержал победу в Роттердаме на харде, а Норри дважды победил на грунте.

Сейчас британец занимает 28-ю строчку в рейтинге АТР, россиянин — 29-ю.

Победитель встречи сыграет во втором круге с Асланом Карацевым.

«Мастерс» в Торонто станет для Хачанова первым турниром после Олимпийских игр. В Токио россиянин выступил успешнее своих соотечественников и завоевал серебряную медаль. В финальном матче он уступил представителю Германии Александру Звереву.