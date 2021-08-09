Олимпийская чемпионка Софья Великая сообщила, что планирует продолжить спортивную карьеру до Олимпийских игр в Париже.

«Да, наверное, остаюсь до Олимпиады в Париже, если меня возьмет главный тренер. До этого еще долгий путь. Все болельщики вдохновили меня не заканчивать и продолжать радовать фехтованием всех», — цитирует Великую РИА «Новости».

Напомним, российская саблистка является двукратной олимпийской чемпионкой, однако обе медали (в Рио-2016 и в Токио-2020) она завоевала в командном первенстве. В личном турнире она три раза стала второй, причем на двух последних Олимпиадах проиграла своим соотечественницам — Яне Егорян и Софии Поздняковой.

Кроме того, Великая — восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы.