Известная болгарская гимнастка и тренер Нешка Робева выразила мнение, что золото Олимпийских игр в Токио должно было достаться россиянке Дине Авериной.

Робева отметила, что по нынешним правилам художественной гимнастики результаты соревнований зависят исключительно от сложности упражнений, поэтому победить может даже та спортсменка, которая потеряла предмет.

«Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьёзные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде», — приводит слова Робевой РИА «Новости».

Напомним, олимпийской чемпионкой в Токио-2020 стала израильтянка Линой Ашрам, потерявшая ленту в последнем упражнении. Аверина, днем ранее уверенно выигравшая квалификацию, заняла второе место.