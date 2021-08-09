Популярная российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, опубликовала первый за долго время пост в «Инстаграме».

Сегодня, 9 августа, стало известно, что девушку переводят из реанимации в обычную палату.

«Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», — написала МакSим.

Певица призналась, что по-прежнему ощущает сильную слабость и испытывает головокружение при попытке ходить самостоятельно.

«Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — добавила девушка. Она подчеркнула, что врачи пока запретили ей петь и летать на самолете, чтобы легкие могли восстановиться.

Напомним, певица была госпитализирована 19 июня с серьезным поражением легких, врачи ввели ее в искусственную кому. Её состояние ухудшалось, но в конце июля певица начала приходить в норму. Её отключили от ЭКМО.

Ранее МакSим рассказывала, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».