Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала победу в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, которая считалась главным фаворитом соревнований.

Ашрам отметила, что уже обыгрывала россиянок на других соревнованиях, поэтому в Токио понимала, что представляет для них угрозу.

«Я чувствовала, что нахожусь на одном уровне с ними. Я слышала о том, что сейчас происходит в России. Я здесь ни при чём. Я сделала то, что должна была сделать, добилась результата. Это достижение для моей страны», — приводит слова Ашрам ONE.

Напомним, победа Ашрам вызвала неоднозначную реакцию. Российские эксперты придерживаются мнения, что золотая медаль должна была достаться Дине Авериной, поскольку израильтянка уронила ленту в заключительном упражнении.