Около стадиона «Парк де Пренс» в Париже начали собираться болельщики «ПСЖ», ожидающие прибытия Лионеля Месси.

Фанаты рассчитывают на то, что форвард прилетит в столицу Франции сегодня, 9 августа. По информации Canal+, полицейские уже перекрыли подъезды к арене, хотя до сих пор не известно, приедет ли Месси на «Парк де Пренс».

Вчера Месси провел прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», в рамках которой подтвердил свой уход из «Барселоны». Испанская примера не позволила клубу продлить контракт с нападающих из-за финансовых проблем.

Также в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Предполагается, что там состоится презентация новичка. При этом официального объявления о переходе Месси в парижский клуб пока не было.