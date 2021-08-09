Судьям, которые работали на финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, пришлось закрыть свои страницы в социальных из-за постоянно поступающих угроз.

Информацию об этом сообщает израильское издание ONE.

Ранее список арбитров финала многоборья был опубликован в официальном «Твиттере» Олимпийского комитета России. Выступления гимнасток судили Наталья Ерёмина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ариэль Миланесио (Аргентина), Ориан Сутер (Швейцария).

Напомним, золотую медаль в индивидуальном многоборье выиграла представительница Израиля Линой Ашрам. Серебряная медаль досталась россиянке Дине Авериной, тренеры несколько раз подавали протесты на ее оценки. Бронзу получила белорусская гимнастка Алина Горносько.