Всего через пару минут после завоевания Бразилией золота Игр в Токио «Зенит» выкатил новость: в составе чемпионов России будет не один, а целых два олимпийских чемпиона. К автору золотого гола в финале с Испанией Малкому добавится Клаудиньо, слухи о покупке которого ходили ещё в мае.

24-летний хавбек «Брагантино» станет четвёртым бразильцем в нынешнем составе «Зенита» и восьмым в истории. Сразу же после его подписания прошёл слух, что Сергей Семак был не очень доволен трансфером: якобы тренер хотел усилить другие позиции.

Однако на бумаге первый новичок «Зенита» в летнее трансферное окно выглядит как очень перспективное усиление. Впрочем, не всё так однозначно, давайте разбираться.

Семака в последнее время активно критикуют за однообразие тактики. Схема «Забрось на Дзюбу, он разберётся» всё ещё работает в чемпионате России, но в еврокубках зенитовцы в последние годы демонстрируют полную беспомощность. В первую очередь из-за тактической негибкости. Не помогали им даже новые правила УЕФА, по которым петербуржцы оказались в первой корзине при жеребьёвке. В нынешнем розыгрыше «Зенит» свалился в третью корзину, а значит соперники у него будут ещё серьёзнее.

Характеристику Клаудиньо можно описать тремя словами: «типичный бразильский футболист». Техничный, любит атаковать, много бьёт по воротам и идёт в обводку и мало отрабатывает в обороне. При похожих вводных данных в «Зенит» пришёл и партнёр Клаудиньо по олимпийской сборной Малком. Правда, последнего подвела тяжёлая травма, из-за которой он временно стал объектом насмешек у фанатов соперников «Зенита».

Главный плюс Клаудиньо – универсализм. Хавбек в сборной действует на позиции левого полуфорварда, а в «Брагантино» обычно выступает в роли свободного художника, играя на позиции плеймейкера.

По «десятке» фанаты «Зенита» ещё со времён ухода Данни. Поначалу казалось, что вакантную роль получит Клаудио Маркизио, но не будем о грустном. В прессе этим летом перодически всплывали слухи о Генрихе Мхитаряне, Хакане Чалханоглу и даже Артуро Видале, но Клаудиньо подходит на эту роль едва ли не лучше остальных.

Правда, пока неясно, какую тактику будет использовать Семак. Если схема будет 4-4-2 в линию, то Клаудиньо уготовано место на левом фланге полузащиты, где придётся отрабатывать в обороне и меньше смещаться в центр – короче говоря, позиция Андрея Мостового. Получается, потенциал лучшего бомбардира чемпионата Бразилии-2020 (18 голов) будет использоваться только частично. Ему будет уготована роль подносчика снарядов для Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна (или его сменщика, если иранца всё же купит «Байер»). По такой схеме, с привязкой к флангу, Клаудиньо играл на Олимпиаде и отметился лишь одним голевым пасом, что после бомбардирских успехов в бразильской Серии A выглядит даже жалко. Себастьян Дриусси уже жаловался на «дерьмовую позицию», вряд ли Семак захочет повторения этой истории.

Впрочем, есть вариант «ромба», в который петербуржцы играют в этом сезоне. Тогда Клаудиньо получит идеальную позицию под нападающими с полной свободой действий и смещению на любой фланг. Вообще новичок «Зенита» — правша, а слева играет согласно трендам последних лет. Но при необходимости смена фланга для него точно не будет проблемой.

Но при такой расстановке не совсем понятна судьба Малкома: получается, ему будет уготована роль либо в центре полузащиты, либо сменщика Дзюбы/Азмуна. Кроме того, феноменально начавшего сезон Александра Ерохина (5 голов в 4 играх) придётся двигать в глубину.

Впрочем, существует вариант перехода на игру в одного Дзюбу на острие (если Азмун уйдёт, а ему на замену будет приобретён игрок меньшего масштаба). Тогда и Малком, и Клаудиньо получат на откуп фланги с возможностью смещения.

Также Семак может попробовать «магический квадрат» со схемой 4-2-2-2, где найдётся место и Дзюбе с Азмуном, и бразильцам. Олимпийские чемпионы тогда будут действовать на флангах со смещением в центр. Но тогда «Зениту» нужно укрепить опорную зону. Возможно, Дмитрий Баринов из «Локомотива» пришёлся бы при такой схеме очень кстати. И опять подвиснет вопрос с Ерохиным – ему придётся конкурировать с двумя бразильцами (или вообще с Дзюбой и Азмуном в нападении).

Некоторые эксперты выражают опасения по поводу адаптации Клаудиньо в России. Дескать, он бразилец, а они приживаются в стране по-разному. Но кажется, этот вопрос зенитовцев точно не должен волновать. Во-первых, Клаудиньо в России ждут сразу три соотечественника, один из которых вообще выступает с ним в сборной. Да и потом, «Зенит» обычно осторожно подходит к покупкам бразильцев: почти все они заявили о себе с лучшей стороны в клубе. Добрую память оставили о себе и Халк, и Жулиано, и Маурисио, несмотря на всего лишь один сезон в Петербурге. Да даже Малком, за покупку которого «Зенит» не критиковал только ленивый, вылечил свои болячки и вписался в состав банды Семака. Не сложилась карьера разве что у Эрнани.

Так что на бумаге подписание Клаудиньо выглядит грамотным и обдуманным решением. Но футбол потому и стал так популярен, что зачастую не поддаётся никаким раскладам, подсчётам и правилам. Справится ли Клаудиньо в Питере, покажет только время.