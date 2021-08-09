Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова высказала мнение насчет комментария украинской судьи Лидии Виноградной насчет оценок гимнасток Линой Ашрам и Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

По мнению Виноградной, «все решила трудность тела».

Донскова отметила, что совокупная сложность исполняемых элементов может компенсировать потерю предмета, однако у российской спортсменки была очень трудная программа и именно поэтому идут разговоры о нечестном судействе.

«У Дины программа была не легче, чем у Линой Ашрам. В любом случае, думаю, что будет пересудейство, будут в ближайшее время просматривать видеоповторы, и тогда уже мы будем больше разговаривать на эту тему», – сказала Донскова, чьи слова цитирует портал Газета.ру.