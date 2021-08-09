Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прибыл в Париж для подписания контракта с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Николо Скира в своём Твиттере.

Ранее стало известно, что у офиса «ПСЖ» собрались фанаты, ожидающие 34-летнего форварда.

Вчера Месси провел прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», в рамках которой подтвердил свой уход из «Барселоны». Испанская Ла лига не позволила клубу продлить контракт с нападающим из-за финансовых проблем.

Также в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Предполагается, что там состоится презентация новичка. При этом официального объявления о переходе Месси в парижский клуб пока не было.

Месси провёл в «Барселоне» всю карьеру, начиная с 2000 года, побив клубные рекорды по количеству матчей и голов. В сезоне-2020/21 на счету форварда 47 матчей и 35 голов во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Ла лиги с 30 мячами.