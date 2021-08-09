Автобусы с российскими участниками Летних Олимпийских игр в Токио приветствуют водители по ходу движения.

В официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России появилось видео, на котором автобус с олимпийцами едет по шоссе, а на соседних полосах громко сигналят водители.

Прямо с московского аэропорта «Внуково» российские олимпийцы отправились на Красную площадь, где в Большом Кремлевском дворце пройдет встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Они передвигаются по Москве в автобусах с надписью «Команда России».

На Ленинском проспекте на тротуарах выстроились люди с флагами и плакатами в поддержку российских спортсменов.

На Летних Олимпийских играх в Сочи российские спортсмены завоевали 71 медаль.