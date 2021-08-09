Журналистка La Sexta Мария Гарридо опровергла информацию о прилёте капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в Париж. Ранее об этом сообщил журналист Николо Скира.

По словам Гарридо, сейчас Месси находится у себя дома в Барселоне, вместе с экс-партнёром по клубу Луисом Суаресом, выступающим с прошлого сезона за «Атлетико».

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси прибудет во Францию сегодня и подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен». У офиса клуба уже собрались десятки фанатов в ожидании звёздного новичка.

Вчера Месси провел прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», в рамках которой подтвердил свой уход из «Барселоны». Испанская Ла лига не позволила клубу продлить контракт с нападающим из-за финансовых проблем.

Месси провёл в «Барселоне» всю карьеру, начиная с 2000 года, побив клубные рекорды по количеству матчей и голов. В сезоне-2020/21 на счету форварда 47 матчей и 35 голов во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Ла лиги с 30 мячами.