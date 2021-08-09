Российские спортсмены вернулись в Москву из Токио после выступления на Летних Олимпийских играх. Самолёт с олимпийцами приземлился сегодня, 9 августа, в аэропорту «Внуково» после 16:00 по московскому времени.

После прилёта российские спортсмены отправились на Красную площадь на специальных автобусах с надписью «Команда России».

На сегодня, 9 августа, запланирована встреча спортсменов олимпийской сборной с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она пройдёт в Кремле.

Фоторепортаж со встречи российских олимпийцев на Ленинском проспекте в Москве подготовили в Nevasport: