Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер назначен главным тренером сборной Канады по хоккею на Олимпиаду-2022. В штаб специалиста войдут Брюс Кэссиди из «Бостона», Питер Дебур из «Вегаса» и Барри Тротц из «Айлендерс».

Куперу 53 года. Он уже руководил сборной Канады на чемпионате мира-2017, где команда взяла серебро.

«Тампу» специалист возглавляет с 2013 года. Под его руководством «Лайтнинг» взяли два последних Кубка Стэнли подряд.

Зимняя Олимпиада в Пекине стартует менее чем через полгода — 4 февраля 2022 года. Помимо хозяев Игр Китая, участие в турнире себе обеспечили Канада, Россия, Швеция, Финляндия, Чехия, США, Германия, Швейцария. Оставшиеся три команды определятся по итогам квалификационного турнира, который пройдёт с 26 по 29 августа в Братиславе (Словакия, Белоруссия, Австрия, Польша), Риге (Латвия, Франция, Италия, Венгрия) и Осло (Норвегия, Дания, Южная Корея, Словения).

Сборная Канады выигрывала три из пяти последних розыгрышей олимпийского хоккейного турнира: в 2002, 2010 и 2014 году. На Играх-2018, которые прошли без игроков НХЛ, канадцы взяли бронзу.