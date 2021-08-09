Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов резко высказался против законопроекта, который разрешает продажу пива на стадионах во время проведения спортивных соревнований в России.

Слова Милонова цитирует Sport24.

«Я плохо отношусь к продаже пива на стадионе. Я принципиальный трезвенник. Мы должны бороться за здоровье нации», — отметил депутат, добавив, что стадионы нужны не только для развлечения.

По словам Милонова, после просмотра футбола дети должны брать в руки мяч, а не пиво.

«Сегодня разрешают продажу пива, а завтра водку с наркотиками на стадион можно будет пронести. Считаю, что пива на стадионе быть не должно. Пиво и спорт ничто не связывает», – высказался Милонов.

Ранее стало известно, что Минспорта прорабатывает соответствующий законопроект.