Сразу несколько российских теннисисток сегодня, 10 августа, проведут матчи первого круга турнира WTA категории WTA 1000 в Монреале.

На 1:30 по московскому времени запланирован матч россиянки Анастасии Потаповой с представительницей США Шелби Роджерс. Ранее эти спортсменки на корте не пересекались.

В 18:00 по мск стартует матч Вероники Кудерметовой с теннисисткой из Казахстана Юлией Путинцевой. Также в этот игровой день Людмила Самсонова сыграет с другой казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

На старте турнира в Монреале Дарья Касаткина сыграет со спортсменкой из Хорватии Петрой Мартич. Новоиспечённая олимпийская чемпионка в миксте Анастасия Павлюченкова сыграет с теннисисткой из Франции Каролин Гарсия.