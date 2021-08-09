Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с судейством художественной гимнастики на Летних Олимпийских играх в Токио и реакцией на него.
Слова Вайцеховской цитирует портал RT.
«На самом деле этот отдельно взятый субботний день напомнил всем нам о том, что со времён античных Олимпиад в спорте наивысших достижений не изменилось ровным счётом ничего», — отметила эксперт, добавив, что есть атлеты, рвущиеся на Олимп, которые не видят ничего вокруг, а также толпа, жаждущая крови и звереющая, если все идет не потому сценарию.
«Чем, например, заслужила столько ненависти в свой адрес израильская гимнастка? Тем, что отдала на ковре всё, что была способна отдать?», — отметила Вайцеховская, добавив, что сложно определить цену олимпийской победы, глядя на нее со стороны, однако ни одна золотая медаль Олимпиады не достается на халяву, какой бы случайной победа не выглядела.
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