Футболисты московского «Спартака» прибыли в Лиссабон, где уже завтра, 10 августа, сыграют против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что в составе «Спартака» отсутствуют полузащитник Виктор Мозес и нападающий Квинси Промес, они не прилетели в Лиссабон вместе с командой и пропустят ответный матч. Ранее сообщалось, что оба игрока травмированы.

Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, начало назначено на 22:00 по московскому времени. Первая встреча этих соперников состоялась неделю назад в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу португальской команды. «Спартаку» для прохода дальше требуется побеждать с разницей в три мяча и более.