Израильская гимнастка, олимпийская чемпионка Линой Ашрам высказалась о взаимоотношениях с россиянкой Диной Авериной.

В интервью израильскому порталу Оlympics.sport5.co.il Ашрам отметила, что обычно разговаривает и здоровается с Авериной за кулисами. По мнению израильтянки, не нужно смотреть на других, а нужно сосредоточиться на достижении для израильской команды.

По словам Ашрам, она не разговаривала с Авериной после финала. «Мы вообще не видели друг друга, потому что пошли на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, и тогда начались вопросы. Я не сержусь на неё. В конце концов, она сделала отреагировала так, как считала правильным для неё», — сказала Ашрам.

Напомним, Дина Аверина выиграла квалификацию в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, а финальные соревнования остались за Линой Ашрам.