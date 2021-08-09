Российская гимнастка, чемпионка мира Арина Аверина рассказала о подарке от болельщиков после возвращения с Летних Олимпийских игр в Токио.

Слова Авериной цитирует портал РИА Новости.

«Сегодня болельщики подарили такую золотую картонную медаль. Это безумно приятно. Когда так много людей поддерживает и болеет за тебя, это дороже настоящей медали», — сказала гимнастка, добавив, что сейчас они с сестрой Диной все начнут с чистого листа.

По словам Авериной, их тренер Ирина Винер-Усманова отметила, что пока нужно просто отдохнуть. «Мы в свою очередь благодарны, отдаем слова благодарности в ответ. Спасибо огромное всем, кто нам пишет и поддерживает», — заявила Аверина.

На Играх в Токио Арина Аверина заняла 4-е место.