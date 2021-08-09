Иранский нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Лиона».

Информацию об этом сообщает издание L’Equipe. Отмечается, что главный тренер «Лиона» Петер Бос обратился с просьбой приобрести иранца к руководству клуба, после того, как он возглавил команду в мае.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном трансфере Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер», однако переход не состоялся. Также ходили слухи об интересе «Ромы» к иранскому форварду.

Напомним, Сердар Азмун выступает за петербургский «Зенит» с зимы 2019 года, до этого он играл в казанском «Рубине».

За «Зенит» Азмун сыграл 87 матчей, забил 57 голов. Его контракт с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2022 года.