Российский футболист «Спартака» Роман Зобнин высказался о неудачной игре клуба на старте сезона.

Слова Зобнина цитирует портал РИА Новости. По мнению игрока, не стоит сравнивать нынешнюю игру с выступлениями «Спартака» в межсезонье.

«Мы уже 10-кратные чемпионы межсезонного Кубка, но это ничего не дает. Начало сезона мы провалили, за три игры у нас всего 3 очка, хотя могли набирать больше», — отметил Зобнин, добавив, что это может быть связано со множеством нюансов.

«Где-то разговоры вокруг клуба, плюс все приехали в разном состоянии, плюс новый тренер. Тут надо сработаться. Не могу сказать, сколько надо времени. С кем-то из тренеров хватит и 10 дней, с кем-то дольше», — сказал Зобнин.

Напомним, «Спартак» неудачно стартовал в РПЛ, а также проиграл «Бенфике» первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.