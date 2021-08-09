Российская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр Дина Аверина высказалась о том, что столкнулась с травлей в соцсетях, как и ее соперница на Олимпиаде — Линой Ашрам из Израиля.

Слова Авериной цитирует портал «Чемпионат».

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в соцсетях. Да, не все люди меня поддерживают. Мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо её травить», — сказала Аверина.

Напомним, на Летних Олимпийских играх в Токио именно Линой Ашрам стала победительницей соревнований в индивидуальном многоборье. Дина Аверина стала серебряным призером, проиграв 0,15 балла, хотя была победительницей квалификации и до этого выиграла 13 золотых медалей на чемпионатах мира.