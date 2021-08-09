Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался об итогах Олимпиады в Токио для российских спортсменов.

Слова министра цитирует официальный сайт «Матч ТВ».

«Преобладают восторг и чувство гордости за страну, которую достойно представили эти молодые люди и их тренеры, массажисты, врачи», — отметил Лавров, добавив, что нужно отметить и всех, кто обеспечивал хорошую форму спортсменам.

По словам Лаврова, у него присутствует чувство горечи за олимпийское движение, поскольку в нем появляются люди, которые продвигают сомнительные цели и противоречащие современному честному спорту.

«У нас чистые спортсмены, но нам ещё нужны чистые судьи. Соревнования по художественной гимнастике это подтвердили», — сказал Лавров.