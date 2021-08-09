Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру либо в Английской Премьер-лиге, либо в чемпионате Италии по футболу.

По данным портала Popsport.com, с представителями Кварацхелия ведутся активные переговоры, и в сезоне-2021/22 футболист может заиграть либо за лондонский «Тоттенхэм», либо за туринский «Ювентус».

Как сообщают СМИ, варианты с другими командами на данный момент уже практически исключены. Переход Кварацхелия в «Тоттенхэм» более вероятен, чем трансфер в «Ювентус». Работа по трансферу должна завершиться уже в ближайшие дни.

Напомним, Хвиче Кварацхелия сейчас 20 лет, за «Рубин» он выступает с 2019 года, до этого на правах аренды он играл за московский «Локомотив».