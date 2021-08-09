Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над «Уралом» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды хозяев. Главным арбитром встречи стал Кирилл Левников.

На 8-й минуте встречи «Сочи» вышел вперед благодаря голу Ивелина Попова. Автором голевой передачи стал Артур Юсупов.

Во втором тайме «Сочи» удалось увеличить преимущество. С пенальти забил Кристиан Нобоа на 71-й минуте встречи. Одиннадцатиметровый удар был назначен на Родригао после просмотра видеоповтора эпизода.

Отметим, «Сочи» набрал в трех турах 6 очков и идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» набрал только одно очко и идет 15-м в турнирной таблице.