Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о грядущем ответном матче против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Слова Витории цитирует пресс-служба УЕФА. По словам тренера, «Бенфика» может использовать разные схемы в матче против «Спартака», сыграть как в три защитника, так и в четыре.

«Мы готовы к обоим вариантам, готовы ответить сопернику. У нас нет много времени, чтобы переживать поражения. Завтра дадим бой», — сказал Витория, добавив, что его команда находится в худшей позиции, но сдаваться нельзя. «Будем бороться, попытаемся добиться хорошего результата», — заключил Витория на пресс-конференции.

Напомним, «Спартак» проиграл «Бенфике» первый матч в Москве со счётом 0:2.