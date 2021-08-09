Португальский футбольный тренер, наставник «Спартака» Руй Витория высказался о провальном старте команды в РПЛ.

Слова Витории цитирует пресс-служба УЕФА.

«Да, была суета вокруг клуба, но ребята относятся к своей работе профессионально. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться. У меня контракт на два года, мне всё нравится в России», — отметил тренер, добавив, что будет верить в то, что все в клубе наладится.

Напомним, «Спартак» набрал лишь три очка в первых трех турах чемпионата России, а также проиграл лиссабонской «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра прошла в Москве и завершилась со счетом 0:2. Следующий матч пройдёт завтра, 10 августа, в Лиссабоне.