Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о том, как в тренерском штабе и в сборной отреагировали на скандал с судейством на Олимпиаде в Токио.

Слова Винер-Усмановой цитирует телеграм-канал Общественной палаты России.

«Тренерский штаб чувствует себя раздавленным. Девушки чувствуют себя обескураженными несправедливостью», — сказала Винер-Усманова, добавив, что если бы была допущена ошибка самой Диной Авериной, то все было бы по-другому, но она все сделала без ошибки, а её конкурентка допустила тяжёлый промах.

«Она просто после выступления плакала, уверенная в том, что уже не будет, возможно, даже серебряным призёром, но судьи решили иначе», — отметила Винер-Усманова, добавив, что всем было неприятно смотреть на произошедшее, не только спортсменке и ее тренерам.

«Это была такая общая пощёчина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам», — заключила Винер-Усманова.