Испанский полузащитник «Барселоны» Педри принял решение отказаться от дополнительного отпуска, который ему были готовы предоставить в клубе после поездок на два турнира со сборными командами.

Информацию об этом сообщает газета AS.

По информации издания, Педри возобновит тренировки в составе «Барселоны» с четверга, 12 августа. Первый матч «Барселоны» в чемпионате Испании назначен на 15 августа, это будет встреча с клубом «Реал Сосьедад».

Отметим, в прошлом сезоне Педри провел в общей сложности 73 матча. Он отыграл за «Барселону» полный сезон почти без замен, а затем был вызван в сборную Испании для выступления на чемпионате Европы. В итоге испанцы завоевали бронзовую награду. После этого Педри был вызван и в олимпийскую сборную Испании для выступления на играх в Токио. С этого турнира Педри увез серебряную медаль.