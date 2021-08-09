Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян привлёк к себе внимание нескольких иностранных клубов.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», в контракте 18-летнего полузащитника прописана опция выкупа за 12 миллионов евро для иностранных клубов. В следующем сезоне сумма выкупа повысится до 15 миллионов евро.

К Захаряну есть интерес со стороны клуба «РБ Лейпциг», а также внимательно за футболистом следят в лондонском «Челси». Сообщается, что немецкий клуб готов совершить трансфер Захаряна за сумму выкупа, однако в настоящий момент переход маловероятен.

Напомним, Арсен Захарян провел в этом сезоне 3 матча за «Динамо», сделал одну передачу и забил один мяч. В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 передач.