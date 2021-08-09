Префектура полиции Парижа разрешила футбольному клубу «Пари Сен-Жермен» заполнять домашний стадион «Парк де Пренс» на сто процентов в матчах чемпионата Франции по футболу.

Информацию об этом сообщает пресс-служба «ПСЖ». По данным клуба, матч против «Страсбура», который запланирован на 14-е августа, смогут посетить до 47 900 зрителей (полная вместимость арены), все билеты уже зарезервированы. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

Сообщается, что на стадион будут допущены лишь те люди, которые имеют паспорт здоровья: в нем указывается либо информация о вакцинации, либо данные о перенесенном коронавирусе, либо информация об отрицательном результате ПЦР-теста или теста на антиген. Помимо этого потребуется билет на матч и удостоверение личности.