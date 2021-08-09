Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене высказалась о завоевании золота Олимпиады в Токио.

По словам Ласицкене «Спорт-Экспрессу», нестрашно, что путь к медали был очень долгим.

«От этого она только ценнее. Намного ценнее, чем могла бы быть в какой-нибудь другой параллельной вселенной. Потому что потрачено очень много сил, энергии», — сказала Ласицкене, добавив, что они с тренером шли к цели, не оборачиваясь, несмотря ни на что, верили в себя и в свои силы.

Также легкоатлетка поблагодарила всех, кто собрался на чествовании спортсменов после Олимпиады в Токио. «Не ожидала, что будет столько энергии, искренней любви. Продолжайте болеть за нас, это очень помогает», — сказала Ласицкене.