Российский баскетболист, призёр Олимпийских игр в баскетболе 3х3 Станислав Шаров высказался о том, как на Олимпиаде в Токио были условия с едой.

Слова Шарова цитирует «Комсомольская правда — Калининград».

«А вот кормили нас отвратительно. Была кухня со всего мира: японская, китайская… Кто что хотел, то и выбирал. Я азиатскую кухню вообще не люблю, приехал — минус 5 кг», — рассказал баскетболист, добавив, что он любит поесть суп, а в Токио супов не было вообще.

«Я всю Олимпиаду мечтал вернуться домой и поесть борщ», — заключил Шаров.

Напомним, на Летних Олимпийских играх в Токио впервые были разыграны комплекты наград в дисциплине «баскетбол 3х3». Мужская сборная России выиграла серебряные награды на турнире в Токио.