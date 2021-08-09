Норвежский журналист Эстен Сэтер опубликовал статью о выступлениях российских спортсменов на Олимпиаде в Токио под заголовком «Россия смеётся над наказанием». Статья опубликована в издании Dagbladet.

В тексте статьи говорится, что в конечном итоге россияне только посмеялись над международными санкциями. Журналист считает, что для многих представителей власти в России международный спорт — это патриотическая война.

«В последнее десятилетие Россия постоянно нарушает правила международного спорта. Она обманывает соперников», — написал Сэтер, добавив, что обман может исходить от государства как напрямую, так и косвенно.

«Единственное, что известно: мировая лёгкая атлетика с её жёсткой линией отмечает, что в российской лёгкой атлетике происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придётся дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными», — подчеркнул норвежец.