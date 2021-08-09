Главные новости дня из мира футбольных полей и ледовых катков за 9 августа — на портале Nevasport:

«Сочи» всухую обыграл «Урал» в 3-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над «Уралом» в матче 3-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды хозяев.

Самолет с российскими олимпийцами приземлился в Москве

Самолет с членами олимпийской сборной России совсем недавно приземлился в Москве. Рейс с российскими олимпийцами на борту вылетел из Токио утром и приземлился в московском аэропорту «Внуково» после 16:00 по мск. Последними Японию покинули женская сборная России по гандболу и мужская — по волейболу, команды по художественной гимнастике и синхронному плаванию, легкоатлетка Мария Ласицкене — они соревновались в последние дни игр.

Экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Швейцарии вместо Петковича

Бывший тренер «Спартака» Мурат Якин возглавил сборную Швейцарии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере». Летом сборная Швейцарии осталась без главного тренера: после Евро-2020 Владимир Петкович покинул команду и возглавил «Бордо».

Озвучен предварительный диагноз Заболотного. Он получил травму в игре с «Динамо»

Тренер ЦСКА Григорий Бабаян оценил состояние нападающего Антона Заболотного, получившего травму в матче с «Динамо» в третьем туре РПЛ. «Первичный диагноз — мышечный спазм. Но точную информацию сможем получить лишь после обследования», — приводит слова Бабаяна «Чемпионат».

ISU обновил рейтинг фигуристок: Щербакова — первая, Трусова — вторая, Косторная — седьмая

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов. В женском одиночном катании лидирует действующая чемпионка мира из России Анна Щербакова, имеющая 2723 балла. Второе место занимает её соотечественница Александра Трусова (2392), третье — японка Рика Кихира (2271), четвертое — еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (1933).

Ханю лидирует в обновленном рейтинге ISU, Коляда — 24-й

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг фигуристов. В мужском одиночном катании лидирует двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, имеющий 2554 очка. Лучшим из россиян является действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев (1569), располагающийся на шестой строчке. Александр Самарин (1244) идет 14-м, Артур Даниелян (998) — 16-м, Андрей Мозалев (956) — 17-м. 21-ю строчку занимает Петр Гуменник (809), а действующий чемпион России Михаил Коляда (787) идет на 24-м месте.