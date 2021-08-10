«Барселона» сделала новое предложение о контракте нападающему Лионелю Месси, утверждает La Porteria. Каталонцы возобновили переговоры с 34-летним капитаном сборной Аргентины.

8 августа Месси провёл пресс-конференцию и попрощался с клубом, в котором провёл всю карьеру, начиная с 12 лет.

Контракт Месси с «Барсой» закончился 1 июля 2021 года, сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что форвард готов был подписать новое соглашение и пойти на 50-процентное сокращение зарплаты. Однако испанская Ла лига не позволила «Барсе» продлить контракт с нападающим из-за финансовых проблем клуба.

Месси провёл в «Барселоне» всю карьеру, начиная с 2000 года, побив клубные рекорды по количеству матчей и голов. В сезоне-2020/21 на счету форварда 47 матчей и 35 голов во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром Ла лиги с 30 мячами.

Накануне стало известно, что Месси должен в ближайшее время прилететь в Париж и подписать соглашение с «ПСЖ».