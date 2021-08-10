Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Монреале. Сотая ракетка мира пробилась в основную сетку через квалификацию и встретилась с американкой Шелби Роджерс, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA.

Счёт по сетам — 7:6 (8:6), 6:3. Матч шёл 1 час 36 минут. Потапова взяла четыре подачи соперницы и проиграла три своих. Ей удалось сделать одну подачу навылет против трёх у соперницы, а также допустить семь двойных ошибок против пяти у Роджерс.

Потапова во втором круге сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и латвийкой Анастасией Севастовой.