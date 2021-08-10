Полузащитник «Ахмата» Антон Швец оказался в центре скандала, сообщает Телеграм-канал «Мутко против». Хавбек состоит в специальном чате для жильцов элитного дома в Москве. Среди жильцов разгорелась дискуссия по поводу детской коляски, оставленной в общедомовом коридоре. Кто-то стал возмущаться, что коридоры — «не место для складирования хлама».

Швец ответил, что не видит проблемы в детской коляске. В результате оживлённой дискуссии градус конфликта возрос, и одна из местных жительниц заявила, что у Швеца «клинический случай» и предложила ему «отправиться обратно в деревню, из которой он вылез».

Швец написал обидчице личное сообщение, после которого она обвинила его в угрозах. Однако сам футболист заявил, что никому не угрожал и предоставил фрагмент переписки: «Я приеду в Москву, и подойду к тебе, и мы поговорим, и ты расскажешь мне, что такое клинический случай и про деревню расскажешь».

По словам Швеца, он обсудил ситуацию с юристами и ему объяснили, что он ничего плохого с точки зрения законодательства не писал и никому не угрожал.

Антон Швец на юношеском уровне играл за тбилисское «Динамо», московские ЦСКА и «Спартак», а также испанскую «Сарагосу». В последней он начал профессиональную карьеру, но провёл за первую команду только один матч, позднее выступал за дубль «Вильярреала», а с 2017 года играет за «Ахмат». В 2018 году он принял участие в товарищеском матче в составе сборной России в товарищеском матче с Францией (1:3).

В прошлом сезоне Швец провёл 23 матча и забил 1 гол в РПЛ. В нынешнем чемпионате он отыграл одну встречу против «Крыльев Советов» (2:1), где получил травму.