Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков выставил на продажу свой коттедж, сообщает «Спорт24» со ссылкой на сайт объявлений «Авито».

Согласно сайту объявлений, это двухэтажный дом площадью 470 квадратных метров. Он расположен в элитном закрытом посёлке Западная Лица во Всеволожском районе Ленинградской области. Вместе с домом продаются баня, крытый гараж на три автомобиля, летняя беседка и обеденная зона в окружении корабельных сосен.

Стоимость коттеджа оценивается в 150 миллионов рублей.

Александр Кержаков — воспитанник «Зенита». В составе сине-бело-голубых он выступал с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год (с перерывом), стал вторым в истории клуба по числу проведённых матчей в чемпионате России (289) и лучшим бомбардиром (161 гол во всех турнирах). В конце сезона-2016/17 форвард завершил карьеру, после чего возглавлял сборную России до 17 лет. В сезоне-2020/21 Кержаков руководил «Томью», а летом принял новичка Премьер-лиги «Нижний Новгород». В трёх играх сезона клуб набрал семь очков, сенсационно победив в третьем туре «Спартак» (2:1).