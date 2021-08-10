Официальная страница Белорусской ассоциации гимнастики объяснила свой пост с издёвкой в адрес России на Олимпиаде-2020. В комментариях под постом украинской судьи Лидии Виноградной в Facebook разгорелся спор по поводу того, кто должен был побеждать в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Официальный аккаунт ассоциации ответил одной из пользовательниц: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5».

Позднее на странице аккаунта появилось пояснение, что он был взломан.

«8 августа был осуществлен несанкционированный вход в аккаунт Белорусской ассоциации гимнастики в сети Facebook. Все комментарии, появившиеся в этот промежуток времени, не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики. Приносим извинения за некорректные комментарии, появившиеся в сети», — говорится в заявлении.

Напомним, что золото Олимпиады-2020 в Токио взяла израильтянка Линой Ашрам. Россиянка Дина Аверина получила серебро, бронза досталась Алине Горносько из Белоруссии.