Французский участник марафона на Олимпиаде-2020 в Токио Морхад Амдуни намеренно опрокинул бутылки с водой во время забега. Видео инцидента опубликовал телеведущий Пирс Морган в Твиттере, добавив, что бегун получает золотую медаль в номинации «главная сволочь Олимпиады в Токио».

Амдуни, подбегая к стойке с водой, специально выставил руку, сбивая ряд бутылок, после чего схватил одну из последних, оставшихся на столе.

Забег проходил 8 августа при температуре порядка 30 градусов и влажности более 80 процентов. Более четверти бегунов сошли с дистанции.

Амдуни в результате показал 17-й результат. Победа же досталась Элиуду Кипчоге из Кении. Он преодолел 42 километра и 195 метров за 2 часа 8 минут 38 секунд.

Серебро взял голландский бегун Абди Нагейе (2:09.58), бронзу — Бадир Абди из Бельгии (2:10.00).