Российский арбитр международной категории, чемпионка мира по художественной гимнастике Марина Николаева в эфире передачи «Время покажет» подробно разобрала выступление израильской гимнастки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Она отметила, что в последние годы правила художественной гимнастики претерпели изменения. В частности, по просьбе тренеров гимнастки получили открытые оценки сложности и стали усложнять свои упражнения.

«В системе открытого судейства видны все погрешности, неточности. Судьи всё учли, всю сложность её выступления, — приводит «Чемпионат» слова Николаевой. — Но в выполнении некоторых критериев, например, ловить нужно точно в наклоне, а не брать палочку впереди и потом переходить в наклон, какие-то такого рода мелкие вещи, они как раз и позволили получить определённого рода разницу».

Николаева отметила, что Дина Аверина должна была получать в финале за сложность более высокую оценку. Ашрам же допустила потерю ленточки, за которую наказывают штрафом в 0,7 балла.

«Эта потеря влечёт не только потерю 0,7 балла, но и другие ошибки по другим бригадам. Потенциально ей не засчитали трудности элементов, которые она не сделала», — добавила арбитр. Кроме того, она отметила другие мелкие недочёты Ашрам: оттянутые стопы, колени, выразительность.

«По моему мнению, Дина Аверина должна быть быть олимпийской чемпионкой», — резюмировала Николаева.