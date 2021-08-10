Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заключил предварительный контракт с ЦСКА, утверждает журналист Фрэнк Серавалли в своём Твиттере. По его данным, соглашение форварда рассчитано на 1 год на сумму 10 миллионов долларов.

Контракт вступит в силу с 1 сентября, если не будет подписано новое соглашение с «Уайлд».

При этом сама «Миннесота» готова вести переговоры. Изначально шла речь о соглашении на 7-8 лет, но сейчас рассматриваются другие варианты. При этом представители Капризова утверждают, что не получали предложений с апреля.

Капризов в сезоне-2020/21, дебютном в НХЛ, провёл 55 матчей, набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в 7 играх. По итогам сезона форвард получил «Колдер Трофи».