С 6 по 8 августа в чемпионате России по футболу прошли восемь матчей третьего тура. Если в предыдущем туре хозяева не победили ни разу, а гости выиграли семь встреч из восьми, то в этот раз игры прошли под диктовку принимающей стороны. В восьми играх было одержано пять домашних побед, зафиксировано две ничьи, а в самой сенсационной игре три очка забрали гости. Тур был небогатым на голы: хозяева забили 14 мячей и пропустили. Лишь одна встреча завершилась победой с разницей более чем в один гол, а больше трёх мячей команды провели лишь в матче в Санкт-Петербурге. Nevasport – о самых интересных событиях третьего тура Российской премьер-лиги.

Матч тура. «Динамо» — ЦСКА — 2:1 (Фомин-2 – Эджуке)

Команде начинающего тренера Алексея Березуцкого не позавидуешь: второй матч подряд армейцам приходится играть дерби. И второй матч подряд исход дерби решают игроки сборной России. В игре против «Локомотива» ЦСКА также уступил 1:2, отличились железнодорожники Фёдор Смолов и Рифат Жемалетдинов. В этот раз настал черёд Даниила Фомина. В первом тайме армейцам удался быстрый гол: отличился Чидера Эджуке с передачи Антона Заболотного. Фомин же был претендентом на антигероя встречи, получив жёлтую карточку ещё в середине тайма. Но во второй половине он сперва реализовал пенальти после фола Яки Бийола в своей штрафной, а на 73-й минуте принёс «Динамо» три очка. После игры с Фоминым поговорил главный тренер сборной России Валерий Карпин, а это, надо полагать, хороший знак. «Динамо» набирает девять очков в трёх непростых турах и делит лидерство с «Зенитом» и «Рубином». У ЦСКА всего три очка и явно не благостное настроение.

Сенсация тура. «Спартак» — «Нижний Новгород» 1:2 (Понсе – Гоцук, Козлов)

Когда «Нижний Новгород», занявший третье место в ФНЛ, поднялся в Премьер-лигу из-за проблем «Оренбурга» с лицензированием, казалось, что команда станет поставщиком очков для соперника. Назначение неопытного Александра Кержакова, который до этого не смог удержаться в ФНЛ с «Томью», только добавляло опасений для нижегородских болельщиков. Но внезапно «Нижний» уже с первых туров стал показывать заряженность на борьбу. И если победу над «Сочи» в первом туре можно было объяснить форсированной подготовкой южан к сезону, то вот игра в Москве уже наглядно продемонстрировала: «Нижний Новгород» — крепкий орешек.

Подопечные Кержакова уже с первых минут буквально смели оборону «Спартака», обескровленную потерей Джикии. Уже на четвёртой минуте Кирилл Гоцук открыл счёт, а на 16-й преимущество увеличил ветеран Алексей Козлов, который вызывался в сборную России ещё при Фабио Капелло. У «Спартака» было ещё 74 минуты, чтобы выправить ситуацию, но всё, на что хватило красно-белых, это гол Эсекиэля Понсе в заключительной пятиминутке и жёлтая карточка Рую Витории за излишние возмущения.

А «Зенит» поздравил нижегородцев с победой фотографией молодого Кержакова в составе сине-бело-голубых.

Герой тура. Сердар Азмун. «Зенит» — «Краснодар» — 3:2 (Азмун-2, Ерохин – Кордоба, Спаич)

По многочисленным инсайдам СМИ Сердар Азмун за последние годы должен был разделиться на 10-15 частей и одновременно уйти сразу в несколько клубов Европы. Однако этим летом вероятность трансфера иранца высока как никогда. «Байер» уже готовит для Азмуна место в раздевалке, и форвард якобы уже сидит на чемоданах. Но Азмун словно и не замечает многочисленные новости о своём уходе. Вот и в игре с крепким «Краснодаром» он стал главным героем встречи. Уже на девятой минуте форвард открыл счёт, а после ответного мяча кубанцев снова вывел «Зенит» вперёд. На перерыв питерцы ушли, ведя в счёте 3:1. Ещё один мяч провёл другой герой старта сезона – Александр Ерохин. «Краснодар» во втором тайме ответил лишь мячом Уроша Спаича. Пока Дзюба приходит в себя после провала сборной на Евро, Азмун и Ерохин наколотили уже по пять голов в четырёх играх сезона. Последнего давно пора возвращать в сборную, а вот Азмуна Карпин, к сожалению, не вызовет, как бы этого ни хотелось некоторым вип-болельщикам.

«Зенит» же, несмотря на все кадровые потери, набрал 9 очков в трёх матчах и лидирует в таблице.

Скандал тура. «Рубин» — «Ахмат» — 2:1 (Хакшабанович, Янку – в свои ворота – Уткин)

Судейство художественной гимнастики на Олимпиаде вызвало у российских болельщиков приступы ярости. В это время фанаты клубов РПЛ смотрели и посмеивались. У них это называется «обычный вторник». Не обошлось без скандалов и в этот раз. Арбитр Павел Кукуян уже на 17-й минуте не удалил казанца Филиппа Уремовича за фол последней надежды на Мохаммеде Конате. Во втором тайме же судья показал красную карточку футболисту грозненцев Георгию Шелии. Причём изначально он не собирался удалять игрока, но после беседы с ВАР изменил своё решение.

После игры тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сетовал на судейство, а его ассистент Юрий Нагайцев написал в Твиттере: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль». Позднее он заявил, что его аккаунт взломали. Верить ему или нет – решать вам.

После этого на сайте «Ахмата» появилось заявление с просьбой РФС дать оценку работе Кукуяна и не назначать его на матчи грозненцев.

Какое бы решение РФС ни вынес, результат пересмотрен не будет: «Рубин» с 9 очками в трёх играх делит лидерство в таблице РПЛ.

Дебют тура. Юрий Сёмин. «Химки» — «Ростов» — 1:1 (Глушаков – Комличенко)

В девяностые в российском футболе сформировалась группа относительно молодых тренеров, которые довольно долго удерживались во главе своих клубов за счёт успешных результатов. Но если Валерий Газзаев де-факто закончил тренировать в 2010 году, Олег Романцев – и того раньше, в 2005-м, то их многолетний оппонент Юрий Сёмин не собирается уходить на пенсию. Сейчас Юрию Павловичу 74 года, а он всё так же голоден до побед и результата.

После двух поражений «Ростова» на старте сезона Валерий Карпин решил закончить с совмещением постов и сосредоточиться на работе со сборной. Вместо него дончан принял главный старожил российского тренерского цеха. Забавно, что дебютом для него стала игра против ученика Игоря Черевченко, проведшего немало сезонов в сёминском «Локомотиве».

В первом матче при Сёмине «Ростов» сохранил карпинскую схему игры, но существенно перекроил состав. На 14-й минуте некогда игрок сборной Николай Комличенко наконец-то забил с игры. Последний раз ему это удавалось почти год назад, в составе «Динамо», причём в ворота «Ростова» (2:0). А в середине первого тайма Сёмин получил первую жёлтую карточку в жёлто-синем клубе. Разумеется, известный спорщик Юрий Павлович не мог дебютировать иначе. Сам он после игры признал, что предупредили его справедливо, за излишние эмоции.

Во втором тайме Денис Глушаков забил с пенальти и принёс «Химкам» ничью. Сёмин был не очень доволен решением назначить 11-метровый, но отметил, что «разобраться в этой куче было сложно». А заодно пошутил, что был бы не против этим летом усилиться Лионелем Месси.

С энергетикой и чувством юмора у Юрия Павловича всё в порядке, тактические схемы и методы подготовки за год простоя он вряд ли забыл, так что за «Ростов» можно быть спокойным.

Разочарование тура. «Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:1 (Давиташвили, Хлусевич – Сергеев)

Когда «Крылья Советов» уверенно выиграли первенство ФНЛ, а их форвард Иван Сергеев с 40 голами установил новый бомбардирский рекорд лиги, казалось, что самарцы знатно пошумят в элите. Летом клуб покинуло несколько ветеранов, зато пришло усиление в виде группы молодых талантов, включая 16-летнего вундеркинда Сергея Пиняева.

Первые два тура «Крылья» прошли вхолостую. Но поражение от «Ахмата» можно было списать на волнение и невезение (в добавленное время Сергеев попал в штангу), а вице—чемпион «Спартак» выиграл натужно 1:0, всего лишь за счёт пенальти Александра Соболева.

Казалось, что в Туле-то подопечные Игоря Осинькина должны показать себя во всей красе. Но уже в первом тайме едва не вылетевший в прошлом сезоне «Арсенал» размазал гостей. Зурико Давиташвили отличился уже на третьей минуте, а Даниил Хлусевич с передачи экс-зенитовца Игоря Смольникова забил «в раздевалку». «Крылья» смогли ответить лишь голом Сергеева, и то с пенальти. Рекордсмен ФНЛ забил-таки свой первый мяч в элитном дивизионе, но уже первые туры показывают: забивать «Спартаку» и «Арсеналу» — не то же самое, что «Иртышу» и «Акрону».

Антигерой тура. Дмитрий Баринов. «Уфа» — «Локомотив» — 1:1 (Иванов – Лисакович)

О проблемах «Локомотива» сказано уже много. Команда массово распродаёт футболистов, и всё ещё неясно, в каком виде «Локо» подойдёт к играм в Лиге Европы. Одним из кандидатов «на выход» остаётся опорник Дмитрий Баринов, которого по слухам хочет взять «Зенит».

Неизвестно, влияют ли слухи на игровой тонус Баринова, но в матче с «Уфой» он сильно подвёл команду. Сфолив в своей штрафной, Баринов схватил вторую жёлтую и был удалён с поля, а «Уфа» получила право на пенальти. Ветеран Олег Иванов реализовал 11-метровый удар, и «Локо» ждал целый тайм в меньшинстве и при счёте 0:1.

К счастью для фанатов красно-зелёных, Виталий Лисакович дальним спас команду от первого поражения в сезоне. А героем матча стал Гильерме, едва ли не единственный лидер «Локо», не стоящий в длинной очереди на выход. Голкипер спас команду в нескольких убойных моментах.

Удаление Баринова усугубляется ещё и тем, что он пропустит следующий тур, где «Локо» предстоит игра с «Зенитом». С учётом продажи Гжегожа Крыховяка в «Краснодар», Марко Николичу придётся изрядно поломать голову над выбором игроков в центр поля.

Гол тура. Ивелин Попов. «Сочи» — «Урал» — 2:0 (Попов, Нобоа)

В туре было забито много красивых мячей дальними ударами, но мы выделим гол Ивелина Попова в стартовой игре тура, за счёт предшествовавшей комбинации. «Сочи» удалось провести быструю атаку, Юсупов отдал мяч на набегавшего по левому флангу Терехова, тот в касание переправил обратно вошедшему в штрафную Юсупову, хавбек в борьбе с защитником эффектно выложил мяч под удар Попову, и болгарский ветеран открыл счёт в матче.

Четвёртый тур РПЛ стартует 14 августа матчами «Нижний Новгород» — «Уфа» и «Спартак» — «Урал». «Зенит» проведёт свою игру днём позже на выезде против «Локомотива».